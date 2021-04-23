23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan son düzlükte oyunculara uyarı! "Bizim işimiz sahada"

Belözoğlu'dan oyunculara uyarı! Bizim işimiz...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'de şampiyonluk yarışında önemli bir ivme yakalayan ve lider ile de puan farkını 3'e indiren 'de, ile oynanacak olan maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör , maç öncesinde takıma uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Oyuncularının 6 maça odaklanmasını isteyen , "Her türlü spekülasyondan uzak durun. Bizim işimiz sahada" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

'de maçı hazırlıkları devam ediyor. 'la farkın azalması ve yarışın kızışmasıyla ortalık ısınırken, teknik patron 'ndan oyunculara 'sahaya odaklanın' uyarısı geldi. Önlerinde Kasımpaşa maçı olduğunu hatırlatan sarı-lacivertli çalıştırıcının, "Tek düşünceniz bu maçı kazanmak olsun. Onun dışındaki her türlü spekülasyondan uzak durun. Bizim işimiz sahada. Sahada işimizi iyi yaptığımız ve kalan maçlarımızı kazandığımız takdirde hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Genç hoca, kazanan kadroyu pazar günü de büyük oranda sahaya sürmeyi planlıyor. Öte yandan hücum futboluna geri dönen 'da ofansif istatistikler de yükseldi. Emre Belözoğlu yönetiminde maç başına 2,36 gol beklentisi ortalaması yakalanırken, 16 şut atıldı. Son 3 maçtaki gol sayısı ise 6 oldu. Teknik heyet, antrenmanlarda sürekli daha etkili pres ve gol aksiyonları üzerinde durarak oyunlarını daha da geliştirmek için çaba harcıyor.

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