Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önemli bir ivme yakalayan ve lider Beşiktaş ile de puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de, Kasımpaşa ile oynanacak olan maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, maç öncesinde takıma uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Oyuncularının 6 maça odaklanmasını isteyen Emre Hoca, "Her türlü spekülasyondan uzak durun. Bizim işimiz sahada" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor. Beşiktaş'la farkın azalması ve yarışın kızışmasıyla ortalık ısınırken, teknik patron Emre Belözoğlu'ndan oyunculara 'sahaya odaklanın' uyarısı geldi. Önlerinde Kasımpaşa maçı olduğunu hatırlatan sarı-lacivertli çalıştırıcının, "Tek düşünceniz bu maçı kazanmak olsun. Onun dışındaki her türlü spekülasyondan uzak durun. Bizim işimiz sahada. Sahada işimizi iyi yaptığımız ve kalan maçlarımızı kazandığımız takdirde hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Genç hoca, kazanan kadroyu pazar günü de büyük oranda sahaya sürmeyi planlıyor. Öte yandan hücum futboluna geri dönen Kanarya'da ofansif istatistikler de yükseldi. Emre Belözoğlu yönetiminde maç başına 2,36 gol beklentisi ortalaması yakalanırken, 16 şut atıldı. Son 3 maçtaki gol sayısı ise 6 oldu. Teknik heyet, antrenmanlarda sürekli daha etkili pres ve gol aksiyonları üzerinde durarak oyunlarını daha da geliştirmek için çaba harcıyor.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ