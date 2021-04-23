Son dakika spor haberi: Mesut Özil'den alkışlanacak hareket! Down sendromlu çocuğa 23 Nisan sürprizi yaptı
Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Mesut Özil'den anlamlı bir hareket geldi. Mesut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Down sendromlu Efe Şahin'e imzalı forma yolladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, sosyal sorumluluk projeleriyle güzel işlere imza atmaya devam ediyor.
Özil'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gönderdiği 67 numaralı imzalı forması Amasya Taşova'da yaşayan Down sendromlu 2010 doğumlu Efe Şahin'e İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir tarafından teslim edildi. Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Efe yavrumuz Fenerbahçe sevgisiyle bilinen çok özel bir evladımız. Onu mutlu ettiği ve birbirinden güzel hediyeleri yolladığı için başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz Mesut Özil'e ve bu güzelliğe vesile olanlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
Özdemir, Özil'in bu tarz projelerde örnek olduğunu ve bu jestinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.
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