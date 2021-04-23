23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Mesut Özil'den alkışlanacak hareket! Down sendromlu çocuğa 23 Nisan sürprizi yaptı

Mesut Özil'den alkışlanacak hareket!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'nin yıldız orta sahası 'den anlamlı bir hareket geldi. Mesut, vesilesiyle Down sendromlu 'e imzalı forma yolladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Türk asıllı Alman oyuncu , sosyal sorumluluk projeleriyle güzel işlere imza atmaya devam ediyor.

Özil'in için gönderdiği 67 numaralı imzalı forması 'da yaşayan Down sendromlu 2010 doğumlu 'e Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı tarafından teslim edildi. Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Efe yavrumuz Fenerbahçe sevgisiyle bilinen çok özel bir evladımız. Onu mutlu ettiği ve birbirinden güzel hediyeleri yolladığı için başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz Mesut Özil'e ve bu güzelliğe vesile olanlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.


Özdemir, Özil'in bu tarz projelerde örnek olduğunu ve bu jestinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

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