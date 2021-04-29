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FENERBAHÇE

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Harun Tekin'den büyük hata! Davidson...

Harun Tekin'den büyük hata! Davidson...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasında şampiyonluk yarışı veren deplasmanda 'a konuk oldu. Mücadelenin 64. dakikasında Fenerbahçe'de 'in hatası sonrasında Alanyasporlu mutlak gol şansını değerlendiremedi.

'in 38. hafta karşılaşmasında deplasmanda Aytemiz ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 64. dakikasında Fenerbahçe'de kaleci büyük bir hata yaptı. Deneyimli kalecinin hatası sonrası Alanyaspor'da bomboş pozisyonda topa vuramadı ve mutlak gol şansını kaçırdı.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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