29 Nisan 2021, Perşembe
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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Harun Tekin'den büyük hata! Davidson...
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin 64. dakikasında Fenerbahçe'de Harun Tekin'in hatası sonrasında Alanyasporlu Davidson mutlak gol şansını değerlendiremedi.
Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 64. dakikasında Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin büyük bir hata yaptı. Deneyimli kalecinin hatası sonrası Alanyaspor'da Davidson bomboş pozisyonda topa vuramadı ve mutlak gol şansını kaçırdı.
İşte o anlar:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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