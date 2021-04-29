Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Harun Tekin'den büyük hata! Davidson...

Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 64. dakikasında Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin büyük bir hata yaptı. Deneyimli kalecinin hatası sonrası Alanyaspor'da Davidson bomboş pozisyonda topa vuramadı ve mutlak gol şansını kaçırdı.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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