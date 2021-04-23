Son dakika Fenerbahçe (Fb) spor haberleri: Fenerbahçe'de Szalai'ye İspanya'dan dev talip!

Newcastle United, West Ham United ve Aston Villa ile dirsek temasında olan Fenerbahçe'yle masaya oturmaya hazırlanan bir diğer kulüp de Sevilla oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin yakından takip ettiği Szalai için Fenerbahçe ile sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor.