23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe (Fb) spor haberleri: Fenerbahçe'de Szalai'ye İspanya'dan dev talip!

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Attila Szalai, sarı lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Macar oyuncu, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi. Daha önce ismi Premier Lig takımlarıyla anılan 23 yaşındaki stopere bu kez de İspanyol devi talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe Fb spor haberleri: Fenerbahçe'de Szalai'ye İspanya'dan dev talip!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

Ara transfer döneminde 'dan 'yi kadrosuna katan , Macar futbolcunun gösterdiği başarılı performansla adeta turnayı gözünden vurdu.

Son dakika Fenerbahçe Fb spor haberleri: Fenerbahçe'de Szalai'ye İspanya'dan dev talip!

'ye geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve bu performansını 'nda da gösteren için minimum 25 milyon euro bonservis bedeli belirleyen , Macar futbolcunun olası satışı için EURO 2020'yi bekleyecek.

Son dakika Fenerbahçe Fb spor haberleri: Fenerbahçe'de Szalai'ye İspanya'dan dev talip!

, ve ile dirsek temasında olan 'yle masaya oturmaya hazırlanan bir diğer kulüp de oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin yakından takip ettiği Szalai için Fenerbahçe ile sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe Fb spor haberleri: Fenerbahçe'de Szalai'ye İspanya'dan dev talip!

gibi 60 milyon euroluk bir potansiyel yaratmak isteyen sportif direktörü Monchi, potansiyel adaylar arasına 'yi de aldı ve Macar futbolcunun transferi için Sevilla yönetimine raporunu sundu.

Son dakika Fenerbahçe Fb spor haberleri: Fenerbahçe'de Szalai'ye İspanya'dan dev talip!

Macaristan'ın EURO 2020'de Portekiz, Almanya ve Fransa ile aynı grupta olmasını avantaja çevirmek isteyen , şu ana kadar Szalai için gelen tüm teklifleri bekletme kararı aldı.

Son dakika Fenerbahçe Fb spor haberleri: Fenerbahçe'de Szalai'ye İspanya'dan dev talip!

'nin satışını EURO 2020'den sonra gerçekletirmeyi planlayan Yönetimi, Macar futbolcunun transferinden minimum 25 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

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