Son dakika Fenerbahçe (Fb) spor haberleri: Fenerbahçe'de Szalai'ye İspanya'dan dev talip!
Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Attila Szalai, sarı lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Macar oyuncu, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi. Daha önce ismi Premier Lig takımlarıyla anılan 23 yaşındaki stopere bu kez de İspanyol devi talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)
Ara transfer döneminde Limassol'dan Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Macar futbolcunun gösterdiği başarılı performansla adeta turnayı gözünden vurdu.
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve bu performansını Macaristan Milli Takımı'nda da gösteren Attila Szalai için minimum 25 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe Yönetimi, Macar futbolcunun olası satışı için EURO 2020'yi bekleyecek.
Newcastle United, West Ham United ve Aston Villa ile dirsek temasında olan Fenerbahçe'yle masaya oturmaya hazırlanan bir diğer kulüp de Sevilla oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin yakından takip ettiği Szalai için Fenerbahçe ile sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor.
Jules Kounde gibi 60 milyon euroluk bir potansiyel yaratmak isteyen Sevilla sportif direktörü Monchi, potansiyel adaylar arasına Atilla Szalai'yi de aldı ve Macar futbolcunun transferi için Sevilla yönetimine raporunu sundu.
Macaristan'ın EURO 2020'de Portekiz, Almanya ve Fransa ile aynı grupta olmasını avantaja çevirmek isteyen Fenerbahçe, şu ana kadar Szalai için gelen tüm teklifleri bekletme kararı aldı.
Atilla Szalai'nin satışını EURO 2020'den sonra gerçekletirmeyi planlayan Fenerbahçe Yönetimi, Macar futbolcunun transferinden minimum 25 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
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