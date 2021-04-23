Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplanıyor!

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yarın yapılacak. Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruya göre toplantı çevrim içi şekilde yapılacak. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak. Toplantı, FB TV ile kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Kulübün tüzüğü uyarınca bu toplantıda yapılması gereken yüksek divan kurulu başkanlık seçimi de koronavirüs salgını kapsamında alınan idari kararlar nedeniyle gelecek yıla ertelenmişti.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ