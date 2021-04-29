29 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçında Gökhan Gönül kırmızı kart gördü! İşte o müdahale...

Gökhan Gönül kızardı! İşte o müdahale...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde kaptan , maçın 44. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında yaşanan o pozisyon... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

'in 38. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde kaptan , maçın 44. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İŞTE O POZİSYON


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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