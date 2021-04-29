29 Nisan 2021, Perşembe

ALANYASPOR

Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçında Salih Uçan direğe takıldı! İşte o pozisyon...

Salih Uçan direğe takıldı! İşte o pozisyon...
ALANYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 23. dakikasında Alanyaspor'dan , ceza sahasının hemen dışından çok etkili bir şut çıkardı. Kaleci Harun'u çaresiz bırakan bu şut direkten auta çıktı. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında yaşanan o pozisyon... | Son dakika spor haberleri

'in 38. haftasında ile karşı karşıya geldi. Maçın 23. dakikasında Alanyaspor forması giyen , ceza sahasının hemen dışından kaleye etkili bir vuruş yaptı. Ancak top üst direkten dışarıya çıktı.

İŞTE O POZİSYON


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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