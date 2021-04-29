Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçında Salih Uçan direğe takıldı! İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 23. dakikasında Alanyaspor'dan Salih Uçan, ceza sahasının hemen dışından çok etkili bir şut çıkardı. Kaleci Harun'u çaresiz bırakan bu şut direkten auta çıktı. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında yaşanan o pozisyon... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın 23. dakikasında Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, ceza sahasının hemen dışından kaleye etkili bir vuruş yaptı. Ancak top üst direkten dışarıya çıktı.

İŞTE O POZİSYON



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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