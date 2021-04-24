24 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik ekibe takviye! Emre Belözoğlu'nun ekibine dahil oldu

F. Bahçe'de teknik ekibe takviye!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren 'de, teknik ekibe bir takviye yapıldı. Daha önce sarı lacivertli kulüpte görev yapan ve pro lisansı bulunan , sezon sonuna kadar teknik direktör 'nun ekibine dahil oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de şampiyonluk yarışını sürdüren 'de, teknik ekibe bir takviye yapıldı. Takımın başındaki 'nun ekibine pro lisansı bulunan , sezon sonuna kadar dahil oldu.

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Çorlu daha önce Fenerbahçe'de, altyapı kordinatörlüğü ve takımının başında görev almıştı.

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