Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik ekibe bir takviye yapıldı. Daha önce sarı lacivertli kulüpte görev yapan ve pro lisansı bulunan Şenol Çorlu, sezon sonuna kadar teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibine dahil oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik ekibe bir takviye yapıldı. Takımın başındaki Emre Belözoğlu'nun ekibine pro lisansı bulunan Şenol Çorlu, sezon sonuna kadar dahil oldu.

Çorlu daha önce Fenerbahçe'de, altyapı kordinatörlüğü ve U21 takımının başında görev almıştı.

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