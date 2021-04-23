Son dakika spor haberleri: Harun Tekin'den flaş yorum! "Beşiktaş ile..."
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan Harun Tekin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir mücadelesinin son anlarında kritik bir penaltı kurtarışıyla takımına hayat veren 31 yaşındaki kaleci, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine mesaj gönderdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Altay Bayındır el bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olması nedeniyle sezonu kapattı. Kalan maçlarda eldivenleri devralan Harun Tekin, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yaşamayı çok istediğini belirten deneyimli file bekçisinden Beşiktaş sözleri geldi. İşte o sözler...
Lig uzun bir maraton. Güzel karşılaşmalar oldu, kötü giden zamanlar oldu ama ayağa kalkmasını bildik. Mücadelemize devam ediyoruz. Son maç bana da görev geldi, ben de elimden geleni yaptım. Başakşehir zordaydı ama kazanmasını bildik. İyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Biz ne kadar istediğimizi ve hırsımızı gösterdik.
"BİZ BİR AİLEYİZ"
Son haftalarda birlik ve beraberlik arttı. Biz bir aileyiz, böyle olursa başarı gelir. Bundan sonra da böyle devam edecek.
"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Beşiktaş ile aramızda 3 puan fark var ama biz ona bakmıyoruz. Maç maç bakacağız ve bütün maçları kazanarak şampiyon olacağız. Hep birlikteyiz, güzel bir aile olduk. Hocamız, başkanız, herkes inanıyor. Sahada bunu göstereceğiz ve şampiyon olacağız.
"ALTAY BAYINDIR GÜÇLÜ BİR İNSAN"
Altay Bayındır inşallah sağlıklı bir şekilde aramıza dönecek. Birlik içerisindeyiz, sürekli yanımızda. Altay Bayındır güçlü bir insan ve güçlü şekilde geri gelecektir.
Sakatlığımda sürekli aradı, görüntü konuştuk. Covid olduğum için yanıma gelemediler. Şimdi ben onu arıyorum ve birbirimize destek veriyoruz.
"KARİYERİMİN EN ZOR ZAMANLARIYDI"
Ciddi bir sakatlık geçirdim. Sonrasında herkes destek oldu, hepsine teşekkür ederim. Yüzümde ciddi kırıklar oldu, atlatması zor oldu. Şu an atlattım, kafamda sıkıntı yok. Kariyerimin en zor zamanlarıydı ama kimse bana bunu hissettirmedi.
Pozisyonu hayal olarak biraz hatırlıyorum. Aslında pek de hatırlamak istemiyorum. Herkesin hayatında sakatlıklar olabiliyor, işimizin parçası.
"İNŞALLAH FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞARIM"
Şampiyonluk başka bir duygu. İnşallah Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşarım. Şampiyonlukta katkım olursa, en rahat insan ben olurum. Benim de katkım olursa mutlu olurum.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig