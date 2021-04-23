23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Harun Tekin'den flaş yorum! "Beşiktaş ile..."

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan Harun Tekin, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir mücadelesinin son anlarında kritik bir penaltı kurtarışıyla takımına hayat veren 31 yaşındaki kaleci, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine mesaj gönderdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Harun Tekin'den flaş yorum! Beşiktaş ile...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'de el bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olması nedeniyle sezonu kapattı. Kalan maçlarda eldivenleri devralan , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yaşamayı çok istediğini belirten deneyimli file bekçisinden sözleri geldi. İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Harun Tekin'den flaş yorum! Beşiktaş ile...

uzun bir maraton. Güzel karşılaşmalar oldu, kötü giden zamanlar oldu ama ayağa kalkmasını bildik. Mücadelemize devam ediyoruz. Son maç bana da görev geldi, ben de elimden geleni yaptım. zordaydı ama kazanmasını bildik. İyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Biz ne kadar istediğimizi ve hırsımızı gösterdik.

Son dakika spor haberleri: Harun Tekin'den flaş yorum! Beşiktaş ile...

"BİZ BİR AİLEYİZ"
Son haftalarda birlik ve beraberlik arttı. Biz bir aileyiz, böyle olursa başarı gelir. Bundan sonra da böyle devam edecek.

Son dakika spor haberleri: Harun Tekin'den flaş yorum! Beşiktaş ile...

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
ile aramızda 3 puan fark var ama biz ona bakmıyoruz. Maç maç bakacağız ve bütün maçları kazanarak şampiyon olacağız. Hep birlikteyiz, güzel bir aile olduk. Hocamız, başkanız, herkes inanıyor. Sahada bunu göstereceğiz ve şampiyon olacağız.

Son dakika spor haberleri: Harun Tekin'den flaş yorum! Beşiktaş ile...

"ALTAY BAYINDIR GÜÇLÜ BİR İNSAN"
inşallah sağlıklı bir şekilde aramıza dönecek. Birlik içerisindeyiz, sürekli yanımızda. Altay Bayındır güçlü bir insan ve güçlü şekilde geri gelecektir.

Son dakika spor haberleri: Harun Tekin'den flaş yorum! Beşiktaş ile...

Sakatlığımda sürekli aradı, görüntü konuştuk. Covid olduğum için yanıma gelemediler. Şimdi ben onu arıyorum ve birbirimize destek veriyoruz.

Son dakika spor haberleri: Harun Tekin'den flaş yorum! Beşiktaş ile...

"KARİYERİMİN EN ZOR ZAMANLARIYDI"
Ciddi bir sakatlık geçirdim. Sonrasında herkes destek oldu, hepsine teşekkür ederim. Yüzümde ciddi kırıklar oldu, atlatması zor oldu. Şu an atlattım, kafamda sıkıntı yok. Kariyerimin en zor zamanlarıydı ama kimse bana bunu hissettirmedi.

Son dakika spor haberleri: Harun Tekin'den flaş yorum! Beşiktaş ile...

Pozisyonu hayal olarak biraz hatırlıyorum. Aslında pek de hatırlamak istemiyorum. Herkesin hayatında sakatlıklar olabiliyor, işimizin parçası.

Son dakika spor haberleri: Harun Tekin'den flaş yorum! Beşiktaş ile...

"İNŞALLAH FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞARIM"
Şampiyonluk başka bir duygu. İnşallah 'de şampiyonluk yaşarım. Şampiyonlukta katkım olursa, en rahat insan ben olurum. Benim de katkım olursa mutlu olurum.

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