Lig uzun bir maraton. Güzel karşılaşmalar oldu, kötü giden zamanlar oldu ama ayağa kalkmasını bildik. Mücadelemize devam ediyoruz. Son maç bana da görev geldi, ben de elimden geleni yaptım. Başakşehir zordaydı ama kazanmasını bildik. İyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Biz ne kadar istediğimizi ve hırsımızı gösterdik.