22 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürdü! Mesut Özil ve Gökhan Gönül...

F. Bahçe Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü! Mesut Özil ve Gökhan Gönül...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

Spor Toto 'in 37. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan 'de, bu maçın hazırlıkları sürdü. Yıldız futbolcular ve idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra bireysel hazırlıklarına devam etti. Sarı lacivertli takımın yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenman basına açıldı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'de evinde ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 37. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Direktörü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaparken antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde noktalandı.

Fenerbahçe'de ve antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra bireysel hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan , ve antrenmanda yer almadı.

F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı antrenmanından görüntüler

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