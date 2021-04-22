Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürdü! Mesut Özil ve Gökhan Gönül...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, bu maçın hazırlıkları sürdü. Yıldız futbolcular Mesut Özil ve Gökhan Gönül idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra bireysel hazırlıklarına devam etti. Sarı lacivertli takımın Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenman basına açıldı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 37. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaparken antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde noktalandı.
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra bireysel hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti antrenmanda yer almadı.
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