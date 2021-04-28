28 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Gözden düştü
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de, yeni sezonun planlamaları da sürüyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mame Thiam'ı gözden çıkardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte formasını kaybeden Mame Thiam'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Akşam'da yer alan habere göre başarılı golcüye Çin ve Katar takımlarından teklifler geldiği biliniyor.
Senegalli golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 8 gol attı, 4 de asist yaptı.
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