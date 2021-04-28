Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte formasını kaybeden Mame Thiam'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Akşam'da yer alan habere göre başarılı golcüye Çin ve Katar takımlarından teklifler geldiği biliniyor.

Senegalli golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 8 gol attı, 4 de asist yaptı.

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