28 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Gözden düştü

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Gözden düştü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

'de şampiyonluk yolunda 'ın 3 puan gerisinde yer alan 'de, yeni sezonun planlamaları da sürüyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında 'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 'ı gözden çıkardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Teknik Sorumlusu 'nun takımın başına geçmesiyle birlikte formasını kaybeden 'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

'da yer alan habere göre başarılı golcüye ve takımlarından teklifler geldiği biliniyor.

Senegalli golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 8 gol attı, 4 de asist yaptı.

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