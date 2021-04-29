Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta sarı lacivertlilerin galibiyetten başka çaresi yok. Öte yandan Alanyaspor ise ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçın rövanşını almak istiyor. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa.

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 📺

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, takımdaki yerlerini alamayacak.

MESUT ÖZİL 56 GÜN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, 56 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak. Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

ALANYASPOR İLE 10. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ