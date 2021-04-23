Son dakika spor haberi: Yılmaz Vural: Emre Belözoğlu'nun diploması yok!

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, takımdan ayrılan isimler, Denizlispor maçında Rodallega'yı alkışlaması, Cenk Tosun'un sakatlığı ve Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe kariyerine kadar birçok konuda çarpıcı yorumlar yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yılmaz Vural, mavi beyazlı takıma transfer süreci, Yeni Malatyaspor galibiyeti, Denizlisporlu Hugo Rodallega ile yaşadığı diyalog hakkında konuştu.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz Vural, "Biz gönül adamıyız, 1. Lig takımlarından teklifler geldiğinde araya hatırlı dostlarımız girdi, ben de hatırlı dostlarımı kıramadım ve bu teklifleri kabul ettim. Adana Demirspor'a gelmeden önce çok önemli bir takımımızın hocası olabilirdim. Fakat Adana Demirspor bizim canımız bu teklifi kabul ettim. BB Erzurumspor'dan teklif geldi. Acun Ilıcalı ile konuştum, takımın durumunu araştırdım ve faydalı olacağıma inandığım için buraya geldim." dedi.

'Ayrılık sebebi bende kalsın'

Yeni Malatyaspor karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen Vural, "BB Erzurumspor olarak futbol oynamaya çalışıyoruz. Yeni Malatyaspor maçında rakibimiz stratejik bir oyun oynadı, beraberlik rakibimiz için önemliydi fakat biz kazandık ve önemli bir 3 puan aldık. Takımımızda fizik problemi yok, taktit disiplini oturmaya başladı. BB Erzurumspor olarak güzel sonuçları almak için mücadele edeceğiz. Hakem kardeşlerimin iyi niyetinden kesinlikle şüphem yok fakat bizim maçlarda ne yazık ki kritik kararlar verildi. Aatıf, Darri, Manuel da Costa ve El Kabir ile yollarımızı ayırdık. Bu bizim iç meselemiz ayrılık sebebi bende kalsın." ifadelerini kullandı.

'Rodallega'yı alkışladım'

Denizlispor - BB Erzurumspor maçında Hugo Rodallega'nın attığı şık golden sonra verdiği tepkiyi paylaşan Yılmaz Vural, "Hugo Rodallega'yı alkışladım o kısmı yayınlamamışlar. Rodallega da beni gördü ve gülümsedi. Rodallega'yı tebrik ediyorum; çok güzel bir gol attı." yorumunu yaptı.

'Sahayı ıslatırsak zeminde donma olur' dediler...

Beşiktaş maçından sonra gündeme gelen saha zemini konusunda ise Vural, "Erzurum'da -30 derecede futbol oynanıyor. Bu şartlarda sahanın ısıtma sistemi arızalanabiliyor. Beşiktaş maçından önce saha görevlisi ile konuştum. 'Sahayı ıslatalım' şeklinde talep olmuştu, görevli arkadaşımız 'Sahayı ıslatırsak zeminde donma olur' dedi. Rakip top oynamasın diye sahayı ıslatmadığımız doğru değildir. Cenk Tosun'un sakatlığına en çok ben üzüldüm. Cenk kardeşim umarım bir an önce sahalara döner." diye konuştu.

'Emre'nin antrenörlük diploması yok ki!'

Emre Belözoğlu ve Süper Lig'deki genç antrenörlerin gelişimi ile ilgili gelen soruya ise Yılmaz Vural, "Antrenörlük dünyanın en zor mesleği. Antrenörlükte öğrenme kavramı uzun bir süreci gerektiriyor. Süper Lig'de ve 1. Lig'de genç antrenör arkadaşlarımız başarılı oluyor, hepsini destekliyor ve tebrik ediyorum. Fakat benim burada eleştirdiğim konu; Pro-Lisans. TFF kişilere göre kuralları işletmesin. Benim eleştirim prensiplerin bozulması. Pro-Lisans diploması eczacılık diploması gibi oldu. Bu meslekte diploma kiralatılmasına kesinlikle karşıyım. Birçok antrenör arkadaşımız bu durumdan rahatsızlık duyuyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de başarılı olur. Fakat Emre'nin antrenörlük diploması yok ki! Tartıştığım konu bu. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de başarılı olsun kardeşime yakışır." cevabını verdi.

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