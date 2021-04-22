Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da puan kaybetmesiyle şampiyonluk yarışında umutlanan Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezon için planlamalara da başladı. Emre Belözoğlu yönetiminde önümüzdeki yıl Avrupa'da mücadele etmeye hazırlanan Kanarya, yapılacak transferler için gelecek teklifleri de bekliyor. Bu kapsamda sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe ve Macar Milli Takımı'nda sergilediği performansla dikkatleri çeken Attila Szalai devlerin radarına girdi. İngiliz basınında yer alan son haberlere göre 23 yaşındaki stoper için Newcastle United ve Aston Villa sezon sonu Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İki takımın, yetenekli savunmacı için 21.5 milyon sterlin'i (25 milyon euro) gözden çıkardığı ifade ediliyor. Napoli ve Lazio'nun da Attila ile ilgilendiği bildirildi. Fenerbahçe, Szalai'yi geçen sezon ara transferde Limassol'dan 2 milyon euro'ya renklerine bağlamıştı. Attila, Süper Lig'de 15 maçta 2 gol kaydetti. (Fotomaç)

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