22 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Premier Lig ekipleri Fenerbahçeli yıldızın peşinde! Kapıyı 25 milyon Euro'dan çalacaklar

Fener'in yıldızı Ada'nın gözdesi! Kapıyı 25 milyonla çalacaklar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

Spor Toto 'de son haftalarda ezeli rakipleri ve 'ın da puan kaybetmesiyle şampiyonluk yarışında umutlanan , bir yandan gelecek sezon için planlamalara da başladı. yönetiminde önümüzdeki yıl 'da mücadele etmeye hazırlanan Kanarya, yapılacak transferler için gelecek teklifleri de bekliyor. Bu kapsamda sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

ve 'nda sergilediği performansla dikkatleri çeken Attila Szalai devlerin radarına girdi. İngiliz basınında yer alan son haberlere göre 23 yaşındaki stoper için ve sezon sonu Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İki takımın, yetenekli savunmacı için 21.5 milyon sterlin'i (25 milyon euro) gözden çıkardığı ifade ediliyor. ve 'nun da Attila ile ilgilendiği bildirildi. Fenerbahçe, Szalai'yi geçen sezon ara transferde 'dan 2 milyon euro'ya renklerine bağlamıştı. Attila, 'de 15 maçta 2 gol kaydetti. (Fotomaç)

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