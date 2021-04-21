Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'den anlamlı hareket!
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, yine anlamlı bir hareketle gündeme geldi. Yaptığı yardım kampanyalarıyla büyük beğeni toplayan futbolcu, bu kez de Suriyeli çocukların yanında oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve ailesi, Ramazan ayında anlamlı bir yardıma imza attı.
Sarı-lacivertli oyuncu Mesut Özil, Suriye'nin İdlib kentinde Türk Kızılay tarafından kurulan Taybe Yetimhanesi'nde kalan çocuklara yardım elini uzattı. 32 yaşındaki futbolcu ve ailesinin yardımlarıyla yetimhanede kalan çocuklara iftar yemeği dağıtılıyor. İftar yemeği dağıtımının Ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.
Mesut Özil'in, yıllardır süren iç savaş nedeniyle zor günler geçiren çocuklara Ramazan Bayramı'nda da bayramlık kıyafetler ve hediyeler göndereceği öğrenildi.
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