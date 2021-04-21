21 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'den anlamlı hareket!

Mesut Özil'den anlamlı hareket!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'nin dünyaca ünlü futbolcusu , yine anlamlı bir hareketle gündeme geldi. Yaptığı yardım kampanyalarıyla büyük beğeni toplayan futbolcu, bu kez de Suriyeli çocukların yanında oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'nin yıldız futbolcusu ve ailesi, ayında anlamlı bir yardıma imza attı.

Sarı-lacivertli oyuncu Mesut Özil, 'nin kentinde tarafından kurulan 'nde kalan çocuklara yardım elini uzattı. 32 yaşındaki futbolcu ve ailesinin yardımlarıyla yetimhanede kalan çocuklara iftar yemeği dağıtılıyor. İftar yemeği dağıtımının Ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.

Mesut Özil'in, yıllardır süren iç savaş nedeniyle zor günler geçiren çocuklara 'nda da bayramlık kıyafetler ve hediyeler göndereceği öğrenildi.

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