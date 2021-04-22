22 Nisan 2021, Perşembe
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İngilizler yeni adresini duyurdu! Olivier Giroud Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte yükselişe geçen Fenerbahçe'de gündem Fransız forvet Olivier Giroud transferine çevrildi. (FB spor haberleri)
İngiltere'nin Mirror gazetesi, Olivier Giroud'un Chelsea'den ayrılmaya hazırlandığını duyururken, yeni adresinin Fenerbahçe olabileceğini yazdı. Türk devinin, Fransız forvetine yakın ilgi gösterdiğini belirten gazete, Mesut Özil'in de Arsenal'den eski meslektaşını sarı-lacivertli takıma katılmaya ikna etmeye çalıştığını bildirdi. 34 yaşındaki Giroud, 2018'den beri oynadığı Chelsea'de bu sezon 11 gol attı. (Fotomaç)
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