22 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

İngilizler yeni adresini duyurdu! Olivier Giroud Fenerbahçe'ye mi geliyor?

İngilizler yeni adresini duyurdu! Süper Lig devine geliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'de 'nun gelişiyle birlikte yükselişe geçen 'de gündem Fransız forvet transferine çevrildi. ()

'nin gazetesi, 'un 'den ayrılmaya hazırlandığını duyururken, yeni adresinin olabileceğini yazdı. Türk devinin, Fransız forvetine yakın ilgi gösterdiğini belirten gazete, 'in de 'den eski meslektaşını sarı-lacivertli takıma katılmaya ikna etmeye çalıştığını bildirdi. 34 yaşındaki Giroud, 2018'den beri oynadığı Chelsea'de bu sezon 11 gol attı. (Fotomaç)
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