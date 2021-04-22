22 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Jose Sosa farkı! İlk 11 başladığı maçlarda...

Sosa farkı! İlk 11 başladığı maçlarda...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.04.2021

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Jose Sosa, ilk 11'de başladığı maçlarda fark yaratıyor. Arjantinli yıldız, geçiş oyunlarında sarı-lacivertlilere büyük katkı sağlıyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Gaziantep FK ve ile oynanan son 2 karşılaşmada ilk 11'de forma giyen Jose Sosa, takıma hücum anlamında büyük katkı sağladı. Arjantinli yıldız, toplam 107 isabetli pas yaparken, bu pasların 64 tanesini rakip yarı sahada gerçekleştirdi. Verdiği 7 isabetli uzun pas ile de sıkışan hücum setlerinde oyunun yönünü değiştirmede büyük rol oynadı. 'yu kulübeye yollayan 36 yaşındaki futbolcunun formu gelecek maçlar için de güven verdi.

İngilizler yeni adresini duyurdu! Süper Lig devine geliyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe şampiyonluğa inanıyor! İşte Belözoğlu'nun o hesabı F.Bahçe şampiyonluğa inanıyor! İşte Belözoğlu'nun o hesabı
İngilizler yeni adresini duyurdu! Süper Lig devine geliyor İngilizler yeni adresini duyurdu! Süper Lig devine geliyor
Fener'in yıldızı Ada'nın gözdesi! Kapıyı 25 milyonla çalacaklar Fener'in yıldızı Ada'nın gözdesi! Kapıyı 25 milyonla çalacaklar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör