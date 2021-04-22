22 Nisan 2021, Perşembe
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Fenerbahçe'de Jose Sosa farkı! İlk 11 başladığı maçlarda...
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Jose Sosa, ilk 11'de başladığı maçlarda fark yaratıyor. Arjantinli yıldız, geçiş oyunlarında sarı-lacivertlilere büyük katkı sağlıyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Gaziantep FK ve Başakşehir ile oynanan son 2 karşılaşmada ilk 11'de forma giyen Jose Sosa, takıma hücum anlamında büyük katkı sağladı. Arjantinli yıldız, toplam 107 isabetli pas yaparken, bu pasların 64 tanesini rakip yarı sahada gerçekleştirdi. Verdiği 7 isabetli uzun pas ile de sıkışan hücum setlerinde oyunun yönünü değiştirmede büyük rol oynadı. Luiz Gustavo'yu kulübeye yollayan 36 yaşındaki futbolcunun formu gelecek maçlar için de güven verdi.
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