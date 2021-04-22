22 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe şampiyonluğa inanıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun o hesabı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile, Galatasaray ise sahasında Trabzonspor ile berabere kaldı ve zirve yarışında kayıp yaşadı. Bu haftayı bay geçen sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Emre Belözoğlu ise, ezeli rakiplerinin yaşadığı kayıplar sonrasında şampiyonluğa inancı artmış durumda. İşte 40 yaşındaki teknik sorumlunun yaptığı o hesap... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe şampiyonluğa inanıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun o hesabı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'u gönderip takımın başına 'nu getirdikten sonra ligde çıkışa geçen , 'ın Sivas'ta 2 puan daha kaybetmesiyle şampiyonluk havasına girdi.

Fenerbahçe şampiyonluğa inanıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun o hesabı

Fotomaç'ın haberine göre; Samandıra'da önceki akşam büyük sevinç yaşanırken, teknik heyet zirve hesaplarına başladı. Hedef kalan 6 maçı da kazanıp mutlu sona ulaşmak. Ancak bunun için ikili averajda önde olan 'ın en az 4 puan daha yitirmesi gerekiyor. Belözoğlu ve ekibi bunun gerçekleşeceğine inanıyor. Liderlik içinse 40. haftaya odaklanıldı.

Fenerbahçe şampiyonluğa inanıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun o hesabı

BİZ KAZANALIM YETER
'ın bu 4 maçlık periyotta özellikle Çaykur Rizespor ve deplasmanlarında puan kaybedeceği düşünülüyor.

Fenerbahçe şampiyonluğa inanıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun o hesabı

Sarı-lacivertli kurmaylar; Kasımpaşa, Alanyaspor (D), BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü (D) ile oynayacakları kendi karşılaşmalarını kayıpsız geçmeleri halinde 40. haftada liderlik koltuğuna oturmayı ümit ediyor.

Fenerbahçe şampiyonluğa inanıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun o hesabı

Bu durumda , 'in son 2 haftasına zirvede girecek... Ve 7 yıldır hasreti çekilen şampiyonluk ufukta görünecek. Samandıra'da an itibarıyla tüm planlar bunun üzerine yapılıyor.

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