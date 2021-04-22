Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın alternatifi 1. Lig'den! Teklif ortaya çıktı
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de bitime kısa bir süre kalan şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Kaleye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bu sezon gösterdiği başarılı performansla takdir toplayan milli kalecisi Altay Bayındır'ın alternatifini TFF 1. Lig'de buldu. İşte o isim...
Süper Lig'de, Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra form grafiği yükselen Fenerbahçe şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri oldu.
Lider Beşiktaş'ın ve zirve yarışının diğer adayı Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıpları da sarı-lacivertlileri iştahlandırdı.
Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertliler, kaleye takviye yapmak için harekete geçti.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin, TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'dan kalecisi Nurullah Aslan'ı istediği iddia edildi.
Kırmızı-beyazlıların, 23 yaşındaki kaleciye karşılık 5 milyon euro talep ettiği, sarı-lacivertlilerin 2 genç oyuncu artı 2 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.
2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig'de 31 maçta görev yaparken, kalesinde 29 gol gördü.
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