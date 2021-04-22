22 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın alternatifi 1. Lig'den! Teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de bitime kısa bir süre kalan şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Kaleye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bu sezon gösterdiği başarılı performansla takdir toplayan milli kalecisi Altay Bayındır'ın alternatifini TFF 1. Lig'de buldu. İşte o isim...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın alternatifi 1. Lig'den! Teklif ortaya çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'de, göreve geldikten sonra form grafiği yükselen şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın alternatifi 1. Lig'den! Teklif ortaya çıktı

Lider 'ın ve zirve yarışının diğer adayı 'ın yaşadığı puan kayıpları da sarı-lacivertlileri iştahlandırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın alternatifi 1. Lig'den! Teklif ortaya çıktı

Öte yandan 'de transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertliler, kaleye takviye yapmak için harekete geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın alternatifi 1. Lig'den! Teklif ortaya çıktı

Fotomaç'ın haberine göre; 'nin, . Lig takımlarından 'dan kalecisi 'ı istediği iddia edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın alternatifi 1. Lig'den! Teklif ortaya çıktı

Kırmızı-beyazlıların, 23 yaşındaki kaleciye karşılık 5 milyon euro talep ettiği, sarı-lacivertlilerin 2 genç oyuncu artı 2 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır'ın alternatifi 1. Lig'den! Teklif ortaya çıktı

2.02 boyundaki bu sezon 1. Lig'de 31 maçta görev yaparken, kalesinde 29 gol gördü.

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