21 Nisan 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile fark yaratıyor! İşte o istatistik...
Süper Lig'de Emre Belzöoğlu'nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe'nin futbolunda en çok dikkat çeken özelliklerin başında topa hakimiyet ortaya çıktı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Futbol A Takımı Direktörü Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ligde 4 maçta 10 puan toplamayı başarırken, oyun anlayışında da önemli ilerleme kaybetti. Özellikle de eski teknik direktör Erol Bulut'un çok eleştirildiği 'topu rakibe verme ve orta yapma' konularında sarı-lacivertliler istatistiklere de yansıyan olumlu ilerlemeler kaydetti. Bu düzelmede Emre Belözoğlu'nun her antrenman ve her maçta oyuncularına aynı telkinlerde bulunmasının da payı büyük. Belözoğlu, oyuncularına sürekli "Topun kıymetini bilin. Kolay kaybetmeyelim" diyerek hem top kaybını azaltmayı hem de orta sayısını azaltmaya çalışıyor. Sarı-lacivertli futbol adamının hedefi çok daha fazla pas ve pas isabeti, aynı zamanda orta isabeti yüzdesini artırmak. (Sabah)
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