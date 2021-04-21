21 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile fark yaratıyor! İşte o istatistik...

Belözoğlu'nun F.Bahçe'si fark yaratıyor! İşte o istatistik...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'de 'nun gelişiyle birlikte 'nin futbolunda en çok dikkat çeken özelliklerin başında topa hakimiyet ortaya çıktı. ()

Futbol A Takımı Direktörü göreve geldikten sonra ligde 4 maçta 10 puan toplamayı başarırken, oyun anlayışında da önemli ilerleme kaybetti. Özellikle de eski teknik direktör 'un çok eleştirildiği 'topu rakibe verme ve orta yapma' konularında sarı-lacivertliler istatistiklere de yansıyan olumlu ilerlemeler kaydetti. Bu düzelmede Emre Belözoğlu'nun her antrenman ve her maçta oyuncularına aynı telkinlerde bulunmasının da payı büyük. Belözoğlu, oyuncularına sürekli "Topun kıymetini bilin. Kolay kaybetmeyelim" diyerek hem top kaybını azaltmayı hem de orta sayısını azaltmaya çalışıyor. Sarı-lacivertli futbol adamının hedefi çok daha fazla pas ve pas isabeti, aynı zamanda orta isabeti yüzdesini artırmak. ()
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