26 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Flaş Mesut Özil gerçeği! Fenerbahçe maaşının...

Son dakika spor haberleri:Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil'in transferinde flaş gerçek ortaya çıktı. İşte yıldız futbolcunun mali şartlarındaki ilginç detaylar... (FB spor haberleri)


Son dakika spor haberleri: Flaş Mesut Özil gerçeği! Fenerbahçe maaşının...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

taraftarının büyük bir heyecanla beklediği , ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma imza attı.

Son dakika spor haberleri: Flaş Mesut Özil gerçeği! Fenerbahçe maaşının...

'nın büyük sükse yaratan transferi basınında da geniş yankı uyandırmıştı. Özil'in 'a geliş uçağını binlerce kişi telefondan takip etti.

Son dakika spor haberleri: Flaş Mesut Özil gerçeği! Fenerbahçe maaşının...

maçında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki yıldız takımla birlikte çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberleri: Flaş Mesut Özil gerçeği! Fenerbahçe maaşının...

'in 'ye imza atmasının ardından takımdaki maaşının ne kadar olduğu tartışma konusu haline gelmişti.

Son dakika spor haberleri: Flaş Mesut Özil gerçeği! Fenerbahçe maaşının...

Sarı-lacivertli takımla 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan yıldız futbolcunun transfer gerçekleşmeden önce ile anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Flaş Mesut Özil gerçeği! Fenerbahçe maaşının...

MAAŞININ YÜZDE 90'INI ARSENAL ÖDEYECEK!
'in haberine göre, Mesut'un ayrılık aşamasında yaptığı anlaşmaya göre Londra ekibinden haftalık 350 bin Sterlin kazanmaya devam ediyor. Bu bağlamda , hazirana kadar yıldız futbolcunun maaşını ödemeye devam edecek.

Son dakika spor haberleri: Flaş Mesut Özil gerçeği! Fenerbahçe maaşının...

'daki 8 milyon Euro'luk alacağının 3 milyon Euro'luk kısmından vazgeçen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona eriyordu.

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