Son dakika spor haberleri: Flaş Mesut Özil gerçeği! Fenerbahçe maaşının...

MAAŞININ YÜZDE 90'INI ARSENAL ÖDEYECEK!

The Athletic'in haberine göre, Mesut'un ayrılık aşamasında yaptığı anlaşmaya göre Londra ekibinden haftalık 350 bin Sterlin kazanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Arsenal, hazirana kadar yıldız futbolcunun maaşını ödemeye devam edecek.