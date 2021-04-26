Son dakika spor haberleri: Flaş Mesut Özil gerçeği! Fenerbahçe maaşının...
Son dakika spor haberleri:Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil'in transferinde flaş gerçek ortaya çıktı. İşte yıldız futbolcunun mali şartlarındaki ilginç detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Mesut Özil, ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma imza attı.
Antalyaspor maçında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki yıldız takımla birlikte çalışmalara başladı.
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından takımdaki maaşının ne kadar olduğu tartışma konusu haline gelmişti.
Sarı-lacivertli takımla 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan yıldız futbolcunun transfer gerçekleşmeden önce Arsenal ile anlaşma yaptığı ortaya çıktı.
MAAŞININ YÜZDE 90'INI ARSENAL ÖDEYECEK!
The Athletic'in haberine göre, Mesut'un ayrılık aşamasında yaptığı anlaşmaya göre Londra ekibinden haftalık 350 bin Sterlin kazanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Arsenal, hazirana kadar yıldız futbolcunun maaşını ödemeye devam edecek.
Arsenal'daki 8 milyon Euro'luk alacağının 3 milyon Euro'luk kısmından vazgeçen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona eriyordu.
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