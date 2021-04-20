Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'in son durumu belli oldu! Kasımpaşa maçında...

A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de yaşananları aktardı. Sarı lacivertlilerin dünya yıldızı futbolcusu Mesut Özil'in de son durumunu paylaşan Kul, Kasımpaşa maçında fiziksel olarak hazır olması halinde oynayabileceğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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