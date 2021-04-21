Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç ismi Farioli'nin gözdesi oldu!

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'den ara transfer döneminde kiralık olarak Karagümrük'e giden genç oyuncu Serhat Ahmetoğlu, takımın yeni hocası Farioli'nin gözdesi haline geldi. Biglia ve Borini gibi tecrübeli isimleri kenarda oturtup 21 yaş altı 3 oyuncuyu 11'de görevlendiren İtalyan çalıştırıcı Serhat Ahmetoğlu'na stoperde şans verdi.

Fenerbahçe altyapısında hücum oyuncusu olarak dikkat çeken Serhat sağ bek performansıyla Karagümrük'e transfer olmuştu.

Kendisine yabancı bir mevkide oynamasına karşın Göztepe'nin deneyimli forvetlerine karşı kusursuz bir oyun ortaya koyan Serhat hocasından tam not aldı.

Pozisyon fark etmeden bulduğu her şansı iyi değerlendiren 19 yaşındaki futbolcu 1 yıl daha İstanbul ekibinde forma giyecek.

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