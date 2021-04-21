Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç ismi Farioli'nin gözdesi oldu!
Karagümrük'ün ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Serhat Ahmetoğlu, yeni hocası Francesco Farioli'nin gözdesi oldu. İtalyan teknik adam, genç oyuncuyu stoper mevkisinde oynattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'den ara transfer döneminde kiralık olarak Karagümrük'e giden genç oyuncu Serhat Ahmetoğlu, takımın yeni hocası Farioli'nin gözdesi haline geldi. Biglia ve Borini gibi tecrübeli isimleri kenarda oturtup 21 yaş altı 3 oyuncuyu 11'de görevlendiren İtalyan çalıştırıcı Serhat Ahmetoğlu'na stoperde şans verdi.
Fenerbahçe altyapısında hücum oyuncusu olarak dikkat çeken Serhat sağ bek performansıyla Karagümrük'e transfer olmuştu.
Kendisine yabancı bir mevkide oynamasına karşın Göztepe'nin deneyimli forvetlerine karşı kusursuz bir oyun ortaya koyan Serhat hocasından tam not aldı.
Pozisyon fark etmeden bulduğu her şansı iyi değerlendiren 19 yaşındaki futbolcu 1 yıl daha İstanbul ekibinde forma giyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig