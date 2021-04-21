21 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç ismi Farioli'nin gözdesi oldu!

Fenerbahçe'nin genç ismi Farioli'nin gözdesi oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'ün ara transfer döneminde 'den kiraladığı , yeni hocası 'nin gözdesi oldu. İtalyan teknik adam, genç oyuncuyu mevkisinde oynattı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fanatik'in haberine göre, 'den ara transfer döneminde kiralık olarak 'e giden genç oyuncu , takımın yeni hocası Farioli'nin gözdesi haline geldi. ve gibi tecrübeli isimleri kenarda oturtup 21 yaş altı 3 oyuncuyu 11'de görevlendiren İtalyan çalıştırıcı Serhat Ahmetoğlu'na stoperde şans verdi.

Fenerbahçe altyapısında hücum oyuncusu olarak dikkat çeken Serhat performansıyla Karagümrük'e transfer olmuştu.

Kendisine yabancı bir mevkide oynamasına karşın 'nin deneyimli forvetlerine karşı kusursuz bir oyun ortaya koyan Serhat hocasından tam not aldı.

Pozisyon fark etmeden bulduğu her şansı iyi değerlendiren 19 yaşındaki futbolcu 1 yıl daha ekibinde forma giyecek.

Fenerbahçe'de Gustavo'nun mutlu günü! haberin devamı

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