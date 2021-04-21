21 Nisan 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo'nun mutlu günü!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun çocuğu dünyaya geldi. Gustavo'nun bir erkek çocuğunun dünyaya geldiği duyuruldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Luiz Gustavo'nun oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Milene Marx, Kilian adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Luiz ve Milene çiftini tebrik ediyor, Kilian'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
İşte yapılan açıklama:
Futbolcumuz Luiz Gustavo'nun oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Milene Marx, Kilian adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 21, 2021
Luiz ve Milene çiftini tebrik ediyor, Kilian'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. 💛💙 pic.twitter.com/D2SZ1bMAXM
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