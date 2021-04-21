21 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo'nun mutlu günü!

Fenerbahçe'de Gustavo'nun mutlu günü!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.04.2021

'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Gustavo'nun çocuğu dünyaya geldi. Gustavo'nun bir erkek çocuğunun dünyaya geldiği duyuruldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gustavo'nun oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Marx, Kilian adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Luiz ve Milene çiftini tebrik ediyor, Kilian'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

İşte yapılan açıklama:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Günün bombası Szalai! 3 ekip birden... Günün bombası Szalai! 3 ekip birden...
F.Bahçe'de karar verildi! 'Böyle devam' F.Bahçe'de karar verildi! 'Böyle devam'
Fenerbahçe'de hedef belirlendi! Fenerbahçe'de hedef belirlendi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör