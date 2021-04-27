27 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan şampiyonluk sözleri! "Kalan 5 maçta..."

Valencia'dan şampiyonluk sözleri! Kalan 5 maçta...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 Giriş Tarihi: 27.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında şampiyonluk yarışı içinde olan , Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maç için hazırlıklarını sürdrürken, idmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekvadorlu yıldız, "5 maçımız kaldı, elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

, Süper Lig'in 38'inci haftasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Antrenman öncesinde golcü oyuncusu , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Valencia, "Kaleye daha yakın pozisyonda oynadım. Bu durumun skora daha fazla katkıda bulunmamı sağladı. Bu bölgede oynamayı seviyorum. O bölgede oynadığım için takıma 2 golle katkıda bulundum. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.

"2 GOL ATTIM, ÇOK MUTLUYUM"

Kasımpaşa'ya karşı çok önemli maçta en başından iyi oyun sergileyip, kazandıklarını söyleyen Valencia, "Rakip kaleye yakın oynamayı seviyorum. O bölgede oynadığım için takıma 2 golle katkıda bulundum. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA ÖNEMLİ OLAN BİZİM NE YAPACAĞIMIZ"

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Valencia, "En önemlisi bizim ne yapacağımız, nasıl oynayacağımız. 5 maçımız kaldı. En fazlasını kazanarak işimize devam edeceğiz. Sonrasına bakacağız" diye konuştu. 'nun göreve başlamasının ardından yeni sisteme alıştığını dile getiren Valencia, Belözoğlu ile kulübe layık olmak için en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

"ALANYA'DAN GÜZEL SONUÇLA AYRILACAĞIZ"

Perşembe günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına değinen Valencia, "Zorlu bir mücadeleye geldik. İyi çalıştık antrenmanda çalıştıklarımızı sahada göstereceğimize inanıyorum. En güzel sonuçla buradan ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

SARI LACİVERTLİLER HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladığı Antalya kampında Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çalıştı. Antrenman öncesi Belözoğlu, Mesut Özil ile kısa süre görüşerek, ayağının durumu hakkında bilgi aldı. Antrenmanda Mesut Özil de takımla çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi.

Valencia'dan şampiyonluk açıklaması!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Volkan Demirel'in acı günü Volkan Demirel'in acı günü
İşte yeni model F.Bahçe! 2021-2022 kadrosunda... İşte yeni model F.Bahçe! 2021-2022 kadrosunda...
F.Bahçe'ye yıldız sağ bek! Sezon sonu serbest... F.Bahçe'ye yıldız sağ bek! Sezon sonu serbest...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör