'GÜZEL BİR KİMYA YAKALADIK'

Ali Koç, Başakşehir maçı sonrası Emre Belözoğlu için şu sözleri sarfetmişti: "Emre Belözoğlu'na, arkadaşlarına ve tüm oyunculara inanmaya devam edeceğiz. Bir hava yakaladılar. Topla çok oynuyoruz, ayağımızda tutuyoruz. Rakibimize az imkan veriyoruz. Şu an gidişattan, yakaladığımız havadan, oynadığımız futboldan ve sonuçlardan son derece memnunuz. Kaptanın bir futbol felsefesi var. Başakşehir'de oynarken bile zaman zaman konuşuyordum, kariyer konuşmaları yapıyorduk. Onun kafasında bir futbol stili, futbol anlayışı var. Bunu da her maç üzerine koyarak götürüyor. Hoca olarak da çok hırslı. Futbolcular da kendisini çok seviyor, inanıyorlar. Güzel bir kimya yakaladığımızı düşünüyorum." (Fotomaç)

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