21 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! 'Böyle devam'

Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, sarı lacivertliler ile çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Başkan Ali Koç, Belözoğlu ile gelecek sezon da devam etme kararı alırken genç teknik adama tam yetki verecek. Ayrıca takımın da bu karardan çok memnun olduğu öğrenildi. İşte Kanarya'nın Belözoğlu planı... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! 'Böyle devam'
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'un ardından 'nin başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan , yönetimin planlarını alt-üst etti. Yalnızca oynattığı futbol değil takımda birlik beraberliği de sağlayan genç hoca, gelecek sezon öncesi takımın başında kalmayı garantiledi. 2021-22 öncesi birçok yabancı hoca gündeme gelirken, başkan , 40 yaşındaki hoca ile uzun vadeli çalışma planını yönetim toplantısında masaya yatırdı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! 'Böyle devam'

başkanlığındaki yönetim, oy birliğiyle ile yola devam etme kararı aldı. Ali Koç, görevinin başında kalacağını ilettiği genç teknik adama bu sezon öncesi olduğu gibi transferde de tam yetki verdi. Teknik adam olarak görev yaptığı dönemde futbolcuların her biriyle tek tek ilgilenen ve onları kazanmayı hedefleyen Emre Belözoğlu'nun takımında başında kalmasına karar verilmesi oyuncuların da yüzünü güldürdü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! 'Böyle devam'

İLK HEDEF PRO LİSANS!

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılmayan kursunun bu yaz gerçekleştirilmesi bekleniyor. UEFA A Lisansı bulunan 'nun ilk hedefi de kurslara katılıp, Pro Lisans almak. Koronavirüs nedeniyle kursların online olarak yapılabileceği belirtiliyor. Bu gelişme de Emre Belözoğlu'nun yeni sezon öncesi takımla çalışmalarda eksiksiz yer almasını sağlayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! 'Böyle devam'

'GÜZEL BİR KİMYA YAKALADIK'

, maçı sonrası için şu sözleri sarfetmişti: "Emre Belözoğlu'na, arkadaşlarına ve tüm oyunculara inanmaya devam edeceğiz. Bir hava yakaladılar. Topla çok oynuyoruz, ayağımızda tutuyoruz. Rakibimize az imkan veriyoruz. Şu an gidişattan, yakaladığımız havadan, oynadığımız futboldan ve sonuçlardan son derece memnunuz. Kaptanın bir futbol felsefesi var. Başakşehir'de oynarken bile zaman zaman konuşuyordum, kariyer konuşmaları yapıyorduk. Onun kafasında bir futbol stili, futbol anlayışı var. Bunu da her maç üzerine koyarak götürüyor. Hoca olarak da çok hırslı. Futbolcular da kendisini çok seviyor, inanıyorlar. Güzel bir kimya yakaladığımızı düşünüyorum." (Fotomaç)

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