21 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'ye Premier Lig'den dev talipler!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ikinci sırada yer Fenerbahçe'de, Attila Szalai gösterdiği performansla Avrupa devlerinin listesine girdi. Sarı lacivertlilerin uzun süredir yaşadığı stoper sıkıntısına çözüm olan Macar oyuncunun talipleri günden güne artıyor. İşte detaylar.... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi).

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'ye Premier Lig'den dev talipler!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

Ara transfer döneminde 'nin sessiz sedasız kadrosuna kattığı , performansıyla bir anda taraftarın sevgilisi haline geldi.

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'ye Premier Lig'den dev talipler!

Genç gösterdiği başarılı performansın yanında saha içinde lider oyunculardan biri olmasıyla da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun vazgeçilmezleri arasına girdi.

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'ye Premier Lig'den dev talipler!

Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen için transfer haberleri her geçen gün artıyor.

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'ye Premier Lig'den dev talipler!

EURO 2020'de de forma giyecek olan Szalai için özellikle Ada takımlarının ismi geçiyor.

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'ye Premier Lig'den dev talipler!

Gelen son haberlere göre ekiplerinden Newcastle United, Aston Villa ve Leicester City, genç stoperin durumunu yakından takip ediyor.

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'ye Premier Lig'den dev talipler!

Szalai'nin yükselen performansı ve Şampiyonası'nda sergileyeceği oyun, yıldız oyuncunun kaderini belirleyecek.

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'ye Premier Lig'den dev talipler!

, Macar oyuncuyu yüksek bedellere satabilir.

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'ye Premier Lig'den dev talipler!

Szalai için biçilen bonservis bedeli ise 25 milyon Euro.

Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'ye Premier Lig'den dev talipler!

, İngiliz kulüplerinin bu fiyatı rahatlıkla vereceğini düşünüyor. Macar oyuncunun kaderi yakın zamanda belli olacak.

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