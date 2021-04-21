Son dakika spor haberi: Atilla Szalai'ye Premier Lig'den dev talipler!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ikinci sırada yer Fenerbahçe'de, Attila Szalai gösterdiği performansla Avrupa devlerinin listesine girdi. Sarı lacivertlilerin uzun süredir yaşadığı stoper sıkıntısına çözüm olan Macar oyuncunun talipleri günden güne artıyor. İşte detaylar.... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi).
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin sessiz sedasız kadrosuna kattığı Attila Szalai, performansıyla bir anda taraftarın sevgilisi haline geldi.
Genç stoper gösterdiği başarılı performansın yanında saha içinde lider oyunculardan biri olmasıyla da teknik direktör Emre Belözoğlu'nun vazgeçilmezleri arasına girdi.
Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen Attila Szalai için transfer haberleri her geçen gün artıyor.
EURO 2020'de de forma giyecek olan Szalai için özellikle Ada takımlarının ismi geçiyor.
Gelen son haberlere göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Aston Villa ve Leicester City, genç stoperin durumunu yakından takip ediyor.
Szalai'nin yükselen performansı ve Avrupa Şampiyonası'nda sergileyeceği oyun, yıldız oyuncunun kaderini belirleyecek.
Fenerbahçe, Macar oyuncuyu yüksek bedellere satabilir.
Szalai için biçilen bonservis bedeli ise 25 milyon Euro.
Fenerbahçe, İngiliz kulüplerinin bu fiyatı rahatlıkla vereceğini düşünüyor. Macar oyuncunun kaderi yakın zamanda belli olacak.
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