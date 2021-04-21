21 Nisan 2021, Çarşamba
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TAKIMA MENTAL TAKVİYE
Oyuncularının şampiyonluğa olan inancını sağlam tutmak isteyen teknik patron Emre Belözoğlu, takımıyla sürekli iletişim halinde. Belözoğlu futbolcularını mental açıdan takviye ediyor.
BEŞİKTAŞ HATA YAPACAK...
Başarılı teknik adam, "Tüm maçları kazanıp bekleyeceğiz. Beşiktaş mutlaka hata yapacaktır. Biz sezonu 87 puanla bitirmek zorundayız. Bunu başarırsak ipi göğüsleyen biz oluruz" dedi. (Takvim)
Fenerbahçe'de hedef belirlendi!
Süper Lig'de zirve yarışında heyecan oldukça kızışırken Fenerbahçe'de hedef 6'da 6 yapmak. Sarı-lacıvertlilerde Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın mutlaka hata yapacağını oyuncularına iletti. (FB spor haberleri)
Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelen Fenerbahçe, ligde kalan 6 maçın tamamını kazanmak zorunda!. 69 puanı bulunan Sarı- Lacivertliler, sezonu 87 puanla tamamlamayı hedefliyor.
TAKIMA MENTAL TAKVİYE
Oyuncularının şampiyonluğa olan inancını sağlam tutmak isteyen teknik patron Emre Belözoğlu, takımıyla sürekli iletişim halinde. Belözoğlu futbolcularını mental açıdan takviye ediyor.
BEŞİKTAŞ HATA YAPACAK...
Başarılı teknik adam, "Tüm maçları kazanıp bekleyeceğiz. Beşiktaş mutlaka hata yapacaktır. Biz sezonu 87 puanla bitirmek zorundayız. Bunu başarırsak ipi göğüsleyen biz oluruz" dedi. (Takvim)
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