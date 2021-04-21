21 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de hedef belirlendi!

Fenerbahçe'de hedef belirlendi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.04.2021

'de zirve yarışında heyecan oldukça kızışırken 'de hedef 6'da 6 yapmak. Sarı-lacıvertlilerde 'ın mutlaka hata yapacağını oyuncularına iletti. ()

Üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelen , ligde kalan 6 maçın tamamını kazanmak zorunda!. 69 puanı bulunan Sarı- Lacivertliler, sezonu 87 puanla tamamlamayı hedefliyor.

TAKIMA MENTAL TAKVİYE

Oyuncularının şampiyonluğa olan inancını sağlam tutmak isteyen teknik patron , takımıyla sürekli iletişim halinde. Belözoğlu futbolcularını mental açıdan takviye ediyor.

BEŞİKTAŞ HATA YAPACAK...

Başarılı teknik adam, "Tüm maçları kazanıp bekleyeceğiz. mutlaka hata yapacaktır. Biz sezonu 87 puanla bitirmek zorundayız. Bunu başarırsak ipi göğüsleyen biz oluruz" dedi. ()
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