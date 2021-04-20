20 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan sihirli dokunuş! Bu tablo sürerse...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, sezon başında göreve getirdiği Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından yerine Emre Belözoğlu'nun getirilmesiyle adeta şaha kalktı. Takımın başına geçtikten sonra yepyeni bir sistem kuran Belözoğlu, çıktığı 4 maçta 10 puan toplayarak sarı-lacivertlileri yeniden şampiyonluk potasına soktu. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan sihirli dokunuş! Bu tablo sürerse...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

Süper Lig'de Medipol 'i 2-1 mağlup ederek lider ile puan farkını 2'ye indiren 'de yüzler gülüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan sihirli dokunuş! Bu tablo sürerse...

Sarı-lacivertli takımda şampiyonluk umutları yeniden yükselirken, başarının mimarı olarak gösteriliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan sihirli dokunuş! Bu tablo sürerse...

'un yerine geçici olarak göreve getirilen Belözoğlu, takımın başında çıktığı 4 maçta yenilmeden 10 puan toplayarak tam not aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan sihirli dokunuş! Bu tablo sürerse...

TAKIMI ATEŞLEDİ
Fotomaç'ın haberine göre; genç hoca, kısa sürede önce oyuncuları mental olarak ayağa kaldırıp tekrar yarışa motive ederken, kontrollü oyundan camianın kodlarına uygun ofansif sisteme geçerek takımı özlenen kimliğine kavuşturdu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan sihirli dokunuş! Bu tablo sürerse...

Futbolcuların oyun iştahı, kazanma arzusu arttı. Bu da sahaya yansıdı. Bu tablonun sürmesi halinde sarı-lacivertlilerin gelecek sezon da ile yola devam etmesi bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan sihirli dokunuş! Bu tablo sürerse...

İŞTE BÜYÜK DEĞİŞİM
Emre Belözoğlu ile birlikte sarı- lacivertli takım oyunu öne doğru oynamaya başladı. karşısında yapılan 509 pasın sadece 216'sı geri, 307'si ise ileriye oynandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan sihirli dokunuş! Bu tablo sürerse...

İlk kez üçüncü bölgede yapılan pas (170) sayısı, birinci bölgede yapılan pas (103) sayısını geride bıraktı. İkinci bölgede yapılan 282 pasın da 197'si ön ve yan/önlere doğru oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan sihirli dokunuş! Bu tablo sürerse...

ÖN DİREK ORGANİZASYONU
Attila Szalai'nin attığı goldeki ön direk organizasyonu da dikkat çekiciydi. Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Ozan ön direğe koşup topu kafayla aşırdı, Szalai de arkadan kale içine koşu yapıp golü attı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan sihirli dokunuş! Bu tablo sürerse...

Hem Caner'in ortası hem de Ozan ve Szalai'nin koşu ve bitirişleri koordineliydi. Bu da bu golün idmanlarda özel olarak çalışıldığını gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan sihirli dokunuş! Bu tablo sürerse...

TEMBEL PASTAN KALİTELİ PASA
Öne oyun takımın pas kalitesini de yükseltti. döneminde pasların yüzde 69.3'ü "tembel pas" oluyordu. ile beraber "tembel pas" sayısı Medipol karşısında yüzde 59.7'ye kadar geriledi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu'dan sihirli dokunuş! Bu tablo sürerse...

512 kısa pasın 247'si kaliteli pas olarak hesaplandı. 13 kilit pas yapıldı. Rakibe ise sadece 1 kilit pas izni verildi.

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