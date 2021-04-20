20 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Attila Szalai Bitcoin gibi! Tam 4.5 kat artış...

Szalai Bitcoin gibi! 4.5 kat artış...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'nin 23 yaşındaki savunma oyuncusu , devre arasında -lacivertlilere transfer olduğunda market değeri 800 bin Euro’ydu. Şimdi ise yaklaşık 4.5 kat artışla 3.7 milyon Euro’ya ulaştı. ()

'nin ara transfer döneminde 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek 'dan kadrosuna kattığı , futbolu çok yakından takip edenler dışında hiç bilinmiyordu. Ancak adı-sanı duyulmamış Macar stoper, kısa sürede ortaya koyduğu futbolla devleşti. Savunmadaki sağlam duruşu, topu oyuna sokuşu ve hücuma sürpriz katkısıyla -lacivertli takıma büyük fayda sağladı. Aynı zamanda transfer piyasasındaki değeri de tavan yaptı.

LEICESTER'DAN 25 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli formayı ilk giydiğinde güncel piyasası 800 bin Euro olan Szalai, aradan geçen zamanda 3.7 milyon Euro'ya ulaştı. Verilere göre değeri yüzde 462.5'lik artış gösterdi. Ancak bu rakam da yanıltıcı olabilir. Çünkü 23 yaşındaki genç stoper performansıyla devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Son olarak ekibi 'nin, Macar yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. ()
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