20 Nisan 2021, Salı
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LEICESTER'DAN 25 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli formayı ilk giydiğinde güncel piyasası 800 bin Euro olan Szalai, aradan geçen zamanda 3.7 milyon Euro'ya ulaştı. Verilere göre değeri yüzde 462.5'lik artış gösterdi. Ancak bu rakam da yanıltıcı olabilir. Çünkü 23 yaşındaki genç stoper performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Son olarak Premier Lig ekibi Leicester City'nin, Macar yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. (Sabah)
Fenerbahçeli Attila Szalai Bitcoin gibi! Tam 4.5 kat artış...
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki savunma oyuncusu Attila Szalai, devre arasında sarı-lacivertlilere transfer olduğunda market değeri 800 bin Euro’ydu. Şimdi ise yaklaşık 4.5 kat artışla 3.7 milyon Euro’ya ulaştı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Apollon Limassol'dan kadrosuna kattığı Attila Szalai, futbolu çok yakından takip edenler dışında hiç bilinmiyordu. Ancak adı-sanı duyulmamış Macar stoper, kısa sürede ortaya koyduğu futbolla devleşti. Savunmadaki sağlam duruşu, topu oyuna sokuşu ve hücuma sürpriz katkısıyla sarı-lacivertli takıma büyük fayda sağladı. Aynı zamanda transfer piyasasındaki değeri de tavan yaptı.
LEICESTER'DAN 25 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli formayı ilk giydiğinde güncel piyasası 800 bin Euro olan Szalai, aradan geçen zamanda 3.7 milyon Euro'ya ulaştı. Verilere göre değeri yüzde 462.5'lik artış gösterdi. Ancak bu rakam da yanıltıcı olabilir. Çünkü 23 yaşındaki genç stoper performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Son olarak Premier Lig ekibi Leicester City'nin, Macar yıldız için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. (Sabah)
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