20 Nisan 2021, Salı
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19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp bu sezon Kasımpaşa'da hiçbir Süper Lig mücadelesinde forma giymedi.
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray istedi Fenerbahçe transferi bitirdi! Genç yetenek...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın genç yeteneği Çağatay Kurukalıp'ı transfer etti.
Sabah gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı... A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında konuşan Volkan Demir, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ve U19 Milli Takımı'nın sol beki Çağtay Kurukalıp'ın transferini bitirdiğini söyledi.
BU SEZON HİÇ FORMA GİYMEDİ
Volkan Demir, Galatasaray'la da ismi anılan oyuncunun 50 bin Euro'luk yetiştirme bedeliyle Sarı-Lacivertliler'in yolunu tutacağını duyurdu.
19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp bu sezon Kasımpaşa'da hiçbir Süper Lig mücadelesinde forma giymedi.
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