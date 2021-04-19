19 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Opet Naz Aydemir Akyol ile sözleşme yeniledi
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli oyuncusu Naz Aydemir Akyol ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Formamızla çok sayıda başarıya imza atan milli pasörümüz Naz Aydemir Akyol, 2 yıl daha bizimle! 'Son 10 Yılın En İyi 100 Oyuncusu' listesinde yer alan Naz Aydemir Akyol, 2021-2022, 2022-2023 sezonlarında da takımımız için mücadele edecek. Armamızı taşımaya devam edecek olan Naz Aydemir Akyol'a başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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