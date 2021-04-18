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Başakşehir Fenerbahçe maçı | CANLI

Başakşehir Fenerbahçe maçı | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, Şahiner'in golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta Attila ve 'ın golleriyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Başakşehir-Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu kozlarını paylaşıyor. Başakşehir ile Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: , , Ponck, Youssouf, Cemali, , , Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli

Fenerbahçe: Harun, Sangare, Serdar, , Caner, Ozan, , Mert Hakan, Pelkas, , Valencia

8 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, maçında sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, , Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve , sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

Harun ligde ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.

Sarı-lacivertlilerin genç kalecisi 'ın sakatlığı sebebiyle ilk 11'de görevlendirilen Harun, bu sezon daha 2 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Mesut Özil kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu , Medipol Başakşehir karşısında kadroda yer almadı.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası bu hafta takımla çalışmalara başlayan Mesut, maç eksiği sebebiyle kadroya alınmadı.

Gustavo yine yedek

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Gaziantep maçının ardından Medipol Başakşehir maçında da yedek bekledi.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, tecrübeli futbolcuyu Medipol Başakşehir karşısında yedek soyundurdu.

Gaziantep karşısında da maça yedek başlayan Gustavo, 81. dakikada Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olmuştu.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemedi.

Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti takımdaki yerlerini alamadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunmayan Mauricio Lemos da kadroya alınmadı.

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