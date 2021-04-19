19 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Erman Toroğlu'dan Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası kırmızı eleştirisi! "Cüneyt Çakır'a sormak lazım"

Toroğlu'dan kırmızı eleştirisi! Cüneyt Çakır'a sormak lazım
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

yorumcusu ve yazarı , bugünkü köşesinde Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Toroğlu, maçın hakemi Cüneyt Çakır ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

İki takım da gergin kemanın telleri gibi… Geçen seneki 'in yerinde yeller esiyor. Böyle bir takıma karşı Fenerbahçe'nin çok daha farklı futbol oynayıp, rahat hareket etmesi gerekirdi. Ama onlar da iyi değiller. Rakip 30 dakika 10 kişi oynadı ve bu 10 kişi oynadığı anlarda da bir penaltı kazanıp kaçırdılar. Fazla uzatmadan yazalım isterseniz; Başakşehir'in kazandığı penaltı net penaltı. Başakşehir'in atılan futbolcusu atılır. Senin sarı kartın var. O pozisyonlarda ortalıkta gözükme… Çünkü rakip üzerine oynar, seni attırır. Sahada gördüğün gibi... Peki nasıl sahada kaldı? Adamın suratına tekmeyi yapıştırdı; bunu Cüneyt Çakır'a sormak lazım!


İki takım da oynadığı futbolla tatmin edici değillerdi. Sadece koştular o kadar. Ama Türkiye'deki futbol kalitesi bu... Şampiyonluk oynayan takım ile düşmeye namzet takımın mücadelesi... Heyecan da yoktu, futbol da yoktu. Bu sene maalesef birçok takımı bu şekilde seyrediyoruz. Aslında rakip 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin çok daha farklı oynaması gerekirdi. Aslında 11'e 11 oynarken de Başakşehir'in futbolu futbol değildi. Orada da Fenerbahçe gerekenleri yapamadı. Ama Türkiye'de böyle... Biri şampiyonluk kovalıyor; biri düşmemeye oynuyor. Herkese hayırlı işler.

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