Mauricio Lemos'u gözden çıkaran, Marcel Tisserand'ın performansını da yeterli bulmayan Fenerbahçe, gelecek sezon stopere en az bir takviye yapmayı planlıyor. Arayışları sürdüren yönetimin, Bayern Münih'le sözleşmesi bitecek Jerome Boateng'in yanı sıra Everton'dan Yerry Mina'yı da gündemine aldığı ifade edildi.

Mauricio Lemos'u gözden çıkaran, Marcel Tisserand'ın performansını da yeterli bulmayan Fenerbahçe, gelecek sezon stopere en az bir takviye yapmayı planlıyor. Arayışları sürdüren yönetimin, Bayern Münih'le sözleşmesi bitecek Jerome Boateng'in yanı sıra Everton'dan Yerry Mina'yı da gündemine aldığı ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre; sözleşmesi devam eden 26 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı için kiralık formülü düşünülüyor. Bu sezon Premier Lig'de 21 maçta forma giyen Mina 2 gole imza attı. Sarı-lacivertliler diğer aday 32 yaşındaki Boateng içinse Tottenham ile çekişiyor. Hedef daha iyi bir ücret önerip, Alman stoperin rotasını İstanbul'a çevirmek.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ