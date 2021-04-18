18 Nisan 2021, Pazar
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Visca'nın Başakşehir-Fenerbahçe maçında kullandığı penaltı tekrarlanmalı mıydı? Erman Toroğlu yorumladı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, ev sahibi takımın mücadelenin 88. dakikasında Edin Visca ile kullandığı penaltıyla ilgili "Visca'nın kullandığı penaltı tekrar edilmeliydi." dedi.
18.04.2021
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