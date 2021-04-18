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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe efsanesini andı!

Fenerbahçe efsanesini andı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

, efsane futbolcularından 'ın 8. ölüm yıl dönümü sebebiyle anma mesajı yayınladı. | Son dakika haberleri ( spor haberi)

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Uzun yıllar kulübümüze hizmet etmiş ve adı 'miz ile özdeşleşmiş, eski milli futbolcularımızdan kulüp eski genel müdürümüz 'ı ölümünün 8. yıl dönümünde, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 17 yaşında A takımla maça çıkan Serkan Acar, kaptanlık da yaptığı sarı-lacivertli takımda 300'e yakın lig müsabakasında forma giydi.

Sarı-lacivertli takımla 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975 ve 1977-1978 sezonlarında lig, 1967-1968 ile 1973-1974 sezonlarında da şampiyonluğu yaşayan Serkan Acar, 50 yıla yakın içinde yer aldığı Fenerbahçe Kulübünde futbolculuğun ardından menajerlik, kulüp müdürlüğü ve idari koordinatörlük görevleri üstlendi.

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