Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Belözoğlu,"Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir'de mükemmel seneler geçirdim. Bana gösterdikleri ilgi, alaka ve güven, birçok futbolcuya nasip olmayacak duygulardı." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BAŞAKŞEHİR'DE MÜKEMMEL SENELER GEÇİRDİM"

"Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir'de mükemmel seneler geçirdim. Bana gösterdikleri ilgi, alaka ve güven, birçok futbolcuya nasip olmayacak duygulardı. Bugün farklı bir konumda Başakşehir'in karşısında olacağım."

"İNANDIĞIMIZ OYUNU OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"İki takım da bir oyun inşa etmeye çalışıyor. Biz inandığımız oyunu oynamaya çalışacağız. İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç olur."

"AYKUT HOCA CAMİAMIZI EFSANELERİNDEN BİRİ"

"Aykut hoca, 3 Temmuz sürecinde birlikte görev yaptığımız, camiamız için çok önemli, efsane kişilerden biri."

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