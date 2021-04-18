18 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu'dan Başakşehir maçı öncesi flaş itiraf! "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra..."

Belözoğlu'dan Başakşehir itirafı! F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Teknik Sorumlusu , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Belözoğlu,"Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir'de mükemmel seneler geçirdim. Bana gösterdikleri ilgi, alaka ve güven, birçok futbolcuya nasip olmayacak duygulardı." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanına konuk olan 'de teknik sorumlu , mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BAŞAKŞEHİR'DE MÜKEMMEL SENELER GEÇİRDİM"

"Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir'de mükemmel seneler geçirdim. Bana gösterdikleri ilgi, alaka ve güven, birçok futbolcuya nasip olmayacak duygulardı. Bugün farklı bir konumda Başakşehir'in karşısında olacağım."

"İNANDIĞIMIZ OYUNU OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"İki takım da bir oyun inşa etmeye çalışıyor. Biz inandığımız oyunu oynamaya çalışacağız. İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç olur."

"AYKUT HOCA CAMİAMIZI EFSANELERİNDEN BİRİ"

", 3 Temmuz sürecinde birlikte görev yaptığımız, camiamız için çok önemli, efsane kişilerden biri."

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