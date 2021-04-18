18 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Altay Bayındır ameliyat oldu! İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama...

Altay ameliyat oldu! İşte ilk açıklama...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

'de şampiyonluk yarışını 'ın gerisinde sürdüren , maçı hazırlıklarını yaptığı sırada bir sakatlık şokuyla sarsıldı. Sarı lacivertli kulübün 23 yaşındaki kalecisi 'ın el bileğinde kırık olduğu duyurulmuştu. Milli kalecinin ameliyat olmasının ardından ilk açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'de yapılan idmanda el bileğinde kırık tespit edilen , ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden genç kalecinin operasyon sonrası fotoğafını paylaşarak bir de açıklama yayınladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! "Antrenman sırasında..."

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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