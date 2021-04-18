Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Beşiktaş'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını yaptığı sırada bir sakatlık şokuyla sarsıldı. Sarı lacivertli kulübün 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır'ın el bileğinde kırık olduğu duyurulmuştu. Milli kalecinin ameliyat olmasının ardından ilk açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de yapılan idmanda el bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden genç kalecinin operasyon sonrası fotoğafını paylaşarak bir de açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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