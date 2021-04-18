Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu'dan Başakşehir-Fenerbahçe maçı sonrası şampiyonluk yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Belözoğlu, Çok maç var, ben sonuna kadar inanıyorum. Rakipler değerli ve büyük kulüpler, tecrübeli teknik adamları var ama biz de inşallah bu enerjinin yanımızda olmasıyla beraber, sonuna kadar bunu devam ettireceğiz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i Szalai ve Pelkas'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Emre Belözoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"OYUNU DAHA İYİ TUTMAMIZ GEREKİRDİ"

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Rakip 10 kişi olmasına rağmen oyunu daha iyi tutmamız gerekirdi, Fenerbahçe oyunu daha net isterdi."

"HAYATTA NEYİN HAYIR NEYİN ŞER OLDUĞUNU BİLEMİYORSUNUZ"

"Hayatta neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemiyorsunuz. Harun'un gösterdiği performans, Altay'ın talihsiz sakatlığı... Futbolun içinde bunlar var."

"SONU NE OLURSA OLSUN OYUNCULARLA BERABERİZ"

"Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Bu takımın bir parçası olmak, benim için bir şereftir. Bu oyuncular bilsinler ki, sonu ne olursa olsun biz onlarla beraberiz. Sonu ne olursa olsun, her türlü sorumluluğu üstümüze almaktan geri durmayacağız."

"SONUNA KADAR İNANIYORUM"

"BAY haftamıza giriyoruz. Bu hafta dinlenmek için bir zaman olacak. Oyuncularla değerlendireceğiz iyi ve kötü yönleri. Daha net oynayabilirdik. Çok maç var, ben sonuna kadar inanıyorum."

"RAKİPLER DEĞERLİ VE BÜYÜK KULÜPLER"

"Rakipler değerli ve büyük kulüpler, tecrübeli teknik adamları var ama biz de inşallah bu enerjinin yanımızda olmasıyla beraber, sonuna kadar bunu devam ettireceğiz."

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