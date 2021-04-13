Fenerbahçe'de Szalai duvar ördü

Fenerbahçe’nin savunmadaki sigortası Attila Szalai dün de iş başındaydı. Macar stoper yine kusursuz bir performans sergilerken, 84. dakikada Olkowski’nin vuruşunda topu çizgi üzerinden uzaklaştırarak kaleye girmesine engel oldu. Szalai, teknik heyetten özel tebrik aldı.

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Fenerbahçe'nin savunmadaki sigortası Attila Szalai dün de iş başındaydı. Macar stoper yine kusursuz bir performans sergilerken, 84. dakikada Olkowski'nin vuruşunda topu çizgi üzerinden uzaklaştırarak kaleye girmesine engel oldu. Szalai, teknik heyetten özel tebrik aldı.