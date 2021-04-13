13 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Szalai duvar ördü

Szalai duvar ördü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

Fenerbahçe’nin savunmadaki sigortası Attila Szalai dün de iş başındaydı. Macar stoper yine kusursuz bir performans sergilerken, 84. dakikada Olkowski’nin vuruşunda topu çizgi üzerinden uzaklaştırarak kaleye girmesine engel oldu. Szalai, teknik heyetten özel tebrik aldı.

Fenerbahçe'nin savunmadaki sigortası Attila Szalai dün de iş başındaydı. Macar stoper yine kusursuz bir performans sergilerken, 84. dakikada Olkowski'nin vuruşunda topu çizgi üzerinden uzaklaştırarak kaleye girmesine engel oldu. Szalai, teknik heyetten özel tebrik aldı.
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