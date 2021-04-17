17 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! "Antrenman sırasında..."

F.Bahçe'de Altay şoku! Antrenman sırasında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'de şoku yaşanıyor. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada genç kalecinin antrenman sırasında sakatlık geçirdiği ve ameliyat olacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kalecimiz , dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. 'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir.

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