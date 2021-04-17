17 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! "Antrenman sırasında..."
Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku yaşanıyor. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada genç kalecinin antrenman sırasında sakatlık geçirdiği ve ameliyat olacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir.
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