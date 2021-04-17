Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku yaşanıyor. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada genç kalecinin antrenman sırasında sakatlık geçirdiği ve ameliyat olacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ