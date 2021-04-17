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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den iyi haber! O maçta sahalara dönecek

Gökhan'dan iyi haber! O maçta dönecek...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

Fenerbahçe'ye Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK karşısında oynanan maçta sakatlanan 'den iyi haber geldi. Deneyimli oyuncunun sahalara beklenenden erken döneceği iddia edildi. İşte milli futbolcunun yeniden sarı lacivertliyi giyeceği maç... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan 'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Arka adale üst yapışma yerinde 2. derece kısmi yırtık tespit edilen 36 yaşındaki oyuncunun daha erken sahalara dönme ihtimali ortaya çıktı.

Sarı lacivertlilerde bireysel çalışmalara başlayan Gökhan Gönül güçlü vücut yapısından dolayı sakatlıkları daha erken atlatabiliyor.

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KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

36 yaşındaki sağ bekin Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon 18 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de 'ın kendi evinde Ankaragücü ile berabere kalması ile maçı daha da önem kazandı. Sarı lacivertliler karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indirecek ve şampiyonluk iddiasını da güçlendirecek.

Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın kendi evinde Ankaragücü ile berabere kalması ile Başakşehir maçı daha da önem kazandı. Sarı lacivertliler karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indirecek ve şampiyonluk iddiasını da güçlendirecek. (Ajansspor)

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