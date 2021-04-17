17 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

Sezon sonu için şampiyonluk hesaplarını sürdüren Fenerbahçe'de, bu sezon bazı futbolcular kendilerini ispatlamayı başardı. Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına giren yıldız oyuncular için, Kanarya rekor bonservis bedeli bekliyor. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu için İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'da 5 takım sıraya girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

Sarı-lacivertliler 'ın puan kaybettiği haftada sahadan galibiyetle ayrılıp aradaki puan farkını azaltmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

'da bir yandan da gelecek sezon kadro çalışmaları devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

Sezon sonunda tüm hesaplarını şampiyonluğa göre yapan sarı-lacivertliler takımdan gönderilecek isimler üzerinde de yoğun mesai harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

YILDIZLARA TALİP ÇOK

formasıyla bu sezon performansıyla parmak ısırtan yıldız futbolcuların talipleri de sıraya girdi.

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

'da gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp iyi bir gelir elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

SZALAI LİSTE BAŞI

'de takımdan ayrılması en muhtemel isimlerden biri ise devre arasında takıma katılan ...

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

Macar futbolcu sarı-lacivertli forma ile çıktığı karşılaşmalarda performansıyla adeta göz doldurdu.

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

24 yaşındaki futbolcunun başarılı performansı ilk olarak ekibi 'nin dikkatini çekmişti.

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

TALİPLERİ ARTIYOR

basınında yer alan haberde; 'ye hem Premier Lig'den hem de Serie A'dan toplam 5 takım talip olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

'nin ardından Aston Villa, Newcastle United, Napoli ve Lazio devreye girdi.

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

REKOR BEKLENTİSİ

ayrıca Macar futbolcunun da değerini belirledi.

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

Sarı-lacivertliler için en az 25 milyon Euro talep ediyor.

Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

Bu transfer gerçekleşirse hem 'nin hem de Macar futbolunun en pahalı transferi gerçekleşmiş olacak.

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