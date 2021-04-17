Son dakika transfer haberi: Avrupa'nın devleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun peşinde! 25 milyon Euro...

Sezon sonu için şampiyonluk hesaplarını sürdüren Fenerbahçe'de, bu sezon bazı futbolcular kendilerini ispatlamayı başardı. Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına giren yıldız oyuncular için, Kanarya rekor bonservis bedeli bekliyor. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu için İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'da 5 takım sıraya girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada sahadan galibiyetle ayrılıp aradaki puan farkını azaltmak istiyor.

Kanarya'da bir yandan da gelecek sezon kadro çalışmaları devam ediyor.

Sezon sonunda tüm hesaplarını şampiyonluğa göre yapan sarı-lacivertliler takımdan gönderilecek isimler üzerinde de yoğun mesai harcıyor.

YILDIZLARA TALİP ÇOK Fenerbahçe formasıyla bu sezon performansıyla parmak ısırtan yıldız futbolcuların talipleri de sıraya girdi.

Kanarya'da gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp iyi bir gelir elde etmenin hesaplarını yapıyor.

SZALAI LİSTE BAŞI Fenerbahçe'de takımdan ayrılması en muhtemel isimlerden biri ise devre arasında takıma katılan Atilla Szalai...

Macar futbolcu sarı-lacivertli forma ile çıktığı karşılaşmalarda performansıyla adeta göz doldurdu.

24 yaşındaki futbolcunun başarılı performansı ilk olarak İngiliz ekibi Leicester City'nin dikkatini çekmişti.

TALİPLERİ ARTIYOR İngiliz basınında yer alan haberde; Atilla Szalai'ye hem Premier Lig'den hem de Serie A'dan toplam 5 takım talip olduğu iddia edildi.

Leicester City'nin ardından Aston Villa, Newcastle United, Napoli ve Lazio devreye girdi.

REKOR BEKLENTİSİ Fenerbahçe ayrıca Macar futbolcunun da değerini belirledi.