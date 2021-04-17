17 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! Başakşehir maçı öncesi 1 kişi pozitif...

F.Bahçe'de corona şoku! 1 kişi pozitif...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'de, corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. İşte detaylar...

'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü Medipol 'le karşılaşacak 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi yapılan testler sonucu teknik heyetten 1 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den iyi haber! O maçta sahalara dönecek

İşte o açıklama:

M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik 'nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır.

İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır.

Bilgilendirme | M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Gökhan'dan iyi haber! O maçta dönecek... Gökhan'dan iyi haber! O maçta dönecek...
Avrupa'nın devleri onun peşinde! 25 milyon Euro... Avrupa'nın devleri onun peşinde! 25 milyon Euro...
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Kesenin ağzını açtılar Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Kesenin ağzını açtılar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör