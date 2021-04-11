11 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Yusuf Barasi ve Şefik Abalı'ya takip

F.Bahçe'den Yusuf ve Şefik’e takip
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

Genç yetenekleri kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe, 'nın AZ takımında forma giyen ile 'nın takımında oynayan Şefik Abalı'yı izlemeye aldı.

Genç yetenekleri kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe, 'nın AZ takımında forma giyen ile 'nın takımında oynayan Şefik Abalı'yı izlemeye aldı. 2003 doğumlu Yusuf hem sol açık, hem de forvette oynayabiliyor. 2002 doğumlu olan 1.92 boyundaki Şefik ise sol stoper, ön libero ve sol bekte görev yapabiliyor. Fotomaç'ın haberine göre; scout ekibinin, ümit milli iki gurbetçi oyuncu için sezon sonunda teknik heyet ve yönetime rapor vereceği dile getirildi.

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