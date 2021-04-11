11 Nisan 2021, Pazar
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Fenerbahçe'den Yusuf Barasi ve Şefik Abalı'ya takip
Genç yetenekleri kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe, Hollanda'nın AZ takımında forma giyen Yusuf Barasi ile Avusturya'nın Wacker takımında oynayan Şefik Abalı'yı izlemeye aldı.
Genç yetenekleri kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe, Hollanda'nın AZ takımında forma giyen Yusuf Barasi ile Avusturya'nın Wacker takımında oynayan Şefik Abalı'yı izlemeye aldı. 2003 doğumlu Yusuf hem sol açık, hem de forvette oynayabiliyor. 2002 doğumlu olan 1.92 boyundaki Şefik ise sol stoper, ön libero ve sol bekte görev yapabiliyor. Fotomaç'ın haberine göre; scout ekibinin, ümit milli iki gurbetçi oyuncu için sezon sonunda teknik heyet ve yönetime rapor vereceği dile getirildi.
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