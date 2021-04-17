17 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Erol Bulut'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç çalıştırıcının Fenerbahçe sonrasındaki yeni adresi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

ve 'da başarılı sezonlar geçiren ve Aytemiz Alanyaspor ile geçtiğimiz sezon finaline kadar yükselen kariyer adımlarını hızlı bir şekilde atmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

ve 'da gösterdiği başarılı sonuçların ardından bu sezonun başında 'nin teknik direktörlüğüne kadar getirilen , teknik direktörlük kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

SEZONU TAMAMLAYAMADI

ile sezona iyi bir giriş yapan , özellikle Kadıköy'de ve derbi maçlarda aldığı başarısız sonuçlar sonrası büyük eleştiri toplamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

YOLLAR AYRILDI

yönetimi alınan kötü sonuçların ardından ile yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

Sarı Lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

'mizin çatısı altında verdiği hizmetler için 'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

TFF'DE FESHEDİLMEDİ GÖZÜKÜYOR...

Sarı-lacivertli kulüpten 25 Mart tarihinde ayrıldığı açıklanan 'un sözleşmesi henüz feshedilmedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

karşılaşması öncesi kayıtlarında Bulut'un ismi halen daha 'nin teknik sorumlusu olarak gözüküyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

EROL BULUT İÇİN OLAY İDDİA

ile yollarını ayıran genç çalıştırıcı kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

ile yollarını 25 Mart tarihinde ayıran konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

Futbolculuğu döneminde 'da başta olmak üzere , ve gibi kulüplerde forma giyen Bulut için yeni bir iddia gündeme geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

AEK'NIN BAŞINA GEÇEBİLİR

'ın önde gelen kulüplerinden 'nın 'u yeni sezon için teknik direktör adayları arasına aldığı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

basınında yer alan haberde, 'nın 3 teknik direktör için takibe geçtiği aktarıldı. Bu isimler arasında 46 yaşındaki Bulut'un da olduğu vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

, 'u tercih ederse genç çalıştırıcı yıllarca top koşturduğu 'a bu kez teknik direktör sıfatıyla geri dönmüş olacak.

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