Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Erol Bulut'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç çalıştırıcının Fenerbahçe sonrasındaki yeni adresi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'da başarılı sezonlar geçiren ve Aytemiz Alanyaspor ile geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası finaline kadar yükselen Erol Bulut kariyer adımlarını hızlı bir şekilde atmaya devam ediyor.
Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı sonuçların ardından bu sezonun başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne kadar getirilen Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.
SEZONU TAMAMLAYAMADI
Fenerbahçe ile sezona iyi bir giriş yapan Erol Bulut, özellikle Kadıköy'de ve derbi maçlarda aldığı başarısız sonuçlar sonrası büyük eleştiri toplamıştı.
YOLLAR AYRILDI
Fenerbahçe yönetimi alınan kötü sonuçların ardından Erol Bulut ile yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu.
Sarı Lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.
Fenerbahçe'mizin çatısı altında verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
TFF'DE FESHEDİLMEDİ GÖZÜKÜYOR...
Sarı-lacivertli kulüpten 25 Mart tarihinde ayrıldığı açıklanan Erol Bulut'un sözleşmesi henüz feshedilmedi.
Gaziantep karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Bulut'un ismi halen daha Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu olarak gözüküyor.
EROL BULUT İÇİN OLAY İDDİA
Fenerbahçe ile yollarını ayıran genç çalıştırıcı kariyerinde farklı bir sayfa açmak üzere.
Fenerbahçe ile yollarını 25 Mart tarihinde ayıran Erol Bulut konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Futbolculuğu döneminde Yunanistan'da başta Olympiakos olmak üzere Panionios, Olympiakos Volou ve OFI gibi kulüplerde forma giyen Bulut için yeni bir iddia gündeme geldi.
AEK'NIN BAŞINA GEÇEBİLİR
Yunanistan'ın önde gelen kulüplerinden AEK'nın Erol Bulut'u yeni sezon için teknik direktör adayları arasına aldığı kaydedildi.
Yunanistan basınında yer alan haberde, AEK'nın 3 teknik direktör için takibe geçtiği aktarıldı. Bu isimler arasında 46 yaşındaki Bulut'un da olduğu vurgulandı.
AEK, Erol Bulut'u tercih ederse genç çalıştırıcı yıllarca top koşturduğu Yunanistan'a bu kez teknik direktör sıfatıyla geri dönmüş olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig