Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararını verdi! Başakşehir maçında forvette kim oynayacak?

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu forvet konusunda son kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Maç maç strateji belirleyen Emre Belözoğlu, geçen hafta kestiğ iLuiz Gustavo'yu Başakşehir karşılaşmasının 11'ine aldı. Santrforda ise Papiss Cisse bir adım önde.

SAVUNMAYI GÜÇLENDİRECEK

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı için son karar verildi. Sarı-lacivertlilerde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep maçının 11'inde değişikliğe gidiyor. Sabah'ın haberine göre; Belözoğlu, rakibin çok daha fazla hücumu düşünecek olması dolayısıyla biraz daha emniyetli bir takım sahaya sürmeye karar verdi. Bu nedenle geçen hafta yedek kalan Gustavo 11'de başlayacak.

SAMATTA YEDEK SOYUNACAK

Luiz Gustavo'nun 11'de olduğu durumda Ozan Tufan kulübede oturacak. Santrforda ise Samatta, Thiam, Sinan ve Bright denemelerine rağmen Papiss Cisse'de karar kılındı. Senegalli oyuncunun 11'de başlaması, Samatta'nın ise kulübeden gelerek takıma katkı vermesi bekleniyor. 4-1-4-1 dizilişi ile sahada olacak olan Fenerbahçe'de savunmada ise Gökhan'ın sakatlığında Nazım oynayacak.

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