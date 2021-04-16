Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde kulübe kazandırılan, Millenium Park’taki 8 villa ve Suadiye’de 1 daire Ali Koç tarafından 38 milyona satıldı söylenildi. Sarı lacivertlilerde Divan Kurulu üyesi Necdet Ronabar Divan Kurulu'na bir yazı yazarak bu satışın usulsüz olduğunu bildirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın 'Kulübün tapulu malı olsun' diyerek sarı-lacivertliler'e maaliyet fiyatına kazandırdığı 8 villa ve Suadiye'de alınan 1 dairenin Ali Koç tarafından satıldığı ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Yıldırım'ın kulübe kazandırdığı villalarda önceden yabancı futbolcular ikamet ediyordu. 8 villa sonra ciddi gelir karşılığında kiraya verilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 8 villa ve 1 daireyi 38 milyon liraya sattığı öğrenildi. Divan Kurulu üyesi Necdet Ronabar Divan Kurulu'na bir yazı yazarak bu satışın usulsüz olduğunu bildirdi. Kulübe ait olan taşınmazların genel kurul kararı olmadan satılması da ayrı bir tartışmaya neden oldu.

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