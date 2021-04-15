15 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Opet VakıfBank maçına çıkmayacak!

F.Bahçe resmen açıkladı! Maça çıkmayacaklar
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

Kadın Voleybol Takımı, takımdaki yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan oyuncu sayısının 12 olması ve yeterli sayıda sporcu olmaması nedeniyle ile final serisinin 3. maçına çıkmayacağını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sultanlar Ligi'nde Opet ile arasında final serisinin 3. maçı 16 Nisan Cuma günü oynanacaktı. Sarı-lacivertliler, artan Covid-19 vakaları nedeniyle takımda yeterli oyuncu olmamasından dolayı maça çıkmama kararı aldı.

Sarı-lacivertli takım seride 2-0 geride bulunuyordu. Federasyon, F.Bahçe'yi hükmen mağlup ilan ederse VakıfBank sezonu şampiyon tamamlayacak. Erteleme kararı çıktığı takdirde ise serinin 3. maçı ileri bir tarihte oynanacak.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza yapılan Pcr testleri sonucunda; sporcularımızdan 8 ve teknik ekibimizden 4 kişide pozitif sonuca ulaşıldığını, karantina ve tedavi süreçlerinin devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sunmuştuk.

Bu süreçte Sultanlar Ligi play-off serisinde 13 Nisan 2021 Salı günü Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile Vakıfbank arasında oynanan ikinci maçına toplamda 5 sporcumuzdan eksik çıkmış, tedbir amaçlı yapılan testlerin sonucunda ise bugün itibarıyla bu rakam sporcu ve teknik ekibimizin de katılımlarıyla toplamda 12'ye ulaşmıştır.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun play-off mücadelelerinde maç tehiri yapılmaması kararına istinaden; 16 Nisan 2021 Cuma günü oynanacak play-off serisi 3.maçında oynayabilecek yeterli sayıda sporcumuz olmadığı için Yönetim Kurulumuzun kararıyla takımımızın maça çıkamayacağını kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Bu karar; tüm dünya ile birlikte mücadele ettiğimiz salgın sürecinde, sezon boyunca karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen son ana dek mücadeleden vazgeçmeyen Takımımız adına, Türkiye Kupası'nda ve CEV Şampiyonlar Ligi yarı final haftasındaki kritik süreçte başlayıp son olarak Play-off serisi döneminde artan covid vakaları dolayısıyla kaçınılmaz olmuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 2019-2020 sezonu sona erdirilirken dile getirdiğimiz gibi bir kez daha "İnsan sağlığı şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir!" diyor, elimizde olmayan şartlardan dolayı aldığımız sahaya çıkmama kararını, tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

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